الجيش الوطني يعلن السيطرة على مواقع جديدة في معقل الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يعلنالسيطرةعلى مواقع جديدة في معقل الحوثيين

الثلاثاء 14 يناير 2020

الخليج 365

أعلنت قوات الجيش اليمني، الاثنين، سيطرتها على مواقع جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الانقلابية، أقصى شمال البلاد.



وقال قائد لواء صقور اليمن العميد أحمد الطريفي، إن قوات الجيش الوطني سيطرت على تبة "الربع" وبعض التباب المطلة على "وادي جلال" المحاذي لسوق آل ثابت بعد دحر ميليشيات الحوثي وإسقاط العشرات من عناصرها بين قتيل جريح، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

Advertisements

وأوضح العميد الطريفي أن المعارك التي دارت بين الجيش والميليشيا باستخدام مختلف الأسلحة أسفرت عن مقتل خمسة حوثيين، بينهم قيادي ميداني يكنى "أبو علي"، فيما لاذ آخرون بالفرار تاركين عدداً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والكثير من الذخائر.

وأكد أن عملية التحرير مستمرة في محور آل ثابت وستمضي بوتيرة منتظمة إلى أن يتم دحر ميليشيا الانقلاب بدءاً من معقلها محافظة صعدة ووصولا إلى باقي المحافظات اليمنية الخاضعة لسلطة الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران.

ويخوض الجيش الوطني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.