شكرا لمتابعة خبر عن اخيرا : اللجنة السعودية تطبق اتفاق الرياض في مدينة أبين.. والصبيحي يتولى الحدود والزامكي“ يقود معسكر ”لعمري“ واخراج قوات الانتقالي الى الساحل الغربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عيدروس الزُبيدي : يستقبل وفدا دبلوماسي من الاتحادي الأوروبي في العاصمة الموقتة عدن تعرف على حقيقة : المواجهات بين قوات طارق صالح وحمدي شكري في الساحل الغربي؟ خطاب هام لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي (وهذا ماورد فيه) المنطقة العسكرية الاولى توجه رسائل صارمة .. وتجدد موقفها من القيادة السياسية والعسكرية

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