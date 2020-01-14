شكرا لمتابعة خبر عن شركات وشبكات الصرافة في العاصمة صنعاء يستعدون لبدء إضراب شامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عيدروس الزُبيدي : يستقبل وفدا دبلوماسي من الاتحادي الأوروبي في العاصمة الموقتة عدن تعرف على حقيقة : المواجهات بين قوات طارق صالح وحمدي شكري في الساحل الغربي؟ اخيرا : اللجنة السعودية تطبق اتفاق الرياض في مدينة أبين.. والصبيحي يتولى الحدود والزامكي“ يقود معسكر ”لعمري“ واخراج قوات الانتقالي الى الساحل الغربي خطاب هام لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي (وهذا ماورد فيه)

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