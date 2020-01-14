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صنعاء - ياسمين الخيامي - مفاجأة اسعدت هادي والحوثي والزبيدي وكل اليمنيين بعد الكشف عن هذا السر الخطير الذي يتعلق بالسلطان الجديد لسلطنة عمان هيثم بن يمور

حرص ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التعريف بأسرة سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، سواء من خلال نشر وتداول مقاطع مصورة أو صور للسلطان وأبنائه. والسلطان الجديد ولد عام 1954 ودرس الدبلوماسية في جامعة أوكسفورد وهو متزوج وله ولدان وبنتان. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مفاجأة اسعدت هادي والحوثي والزبيدي وكل اليمنيين بعد الكشف عن هذا السر الخطير الذي يتعلق بالسلطان الجديد لسلطنة عمان هيثم بن يمور هادي يوجه ضربة موجعة لعبد الملك الحوثي شخصيا بعد قرار الأخير منع العملة الجديدة ويثلج صدور الجميع حتى المشرفين والمتحوثين سعداء بما فعله هادي وردنا الان ...سلطان البركاني يباغت الجميع ويقصم ظهر عيدروس الزبيدي ويطلق هذا التحذير المرعب الذي صدم قائد القوات السعودية في عدن واغضب الحزام الامني هل تذكرون كيف وصف وزير الخارجية القطري الايرانيين بانهم دهاة ..تبين انه مخطيء ودولة صغيرة تضحك على الايرانيين وتخدع كل القيادات الايرانية عاجل ..جنوبي شجاع من ابناء ردفان يرعب كل قوات الانتقالي ويباغت الجميع بالوصول الى قلب العاصمة المؤقتة عدن..شاهد ماذا فعلت معه قوات الحزام الأمني ورد للتو..سعد الذابح يظهر بشكل مباغت ويثير الخوف والهلع في نفوس كل ابناء المحافظات الشمالية حتى المشرفين الحوثيين يخافون منه ولا يستطيعون مواجهته ترامب اللعين والغادر الذي لا يؤمن جانبه يصعق الملك سلمان وولي عهده بطعنة غادرة صدمت كل أمراء الأسرة السعودية الحاكمة..لن تصدق ماذا فعل المجنون ترامب Advertisements شاهد بالفيديو ..عقاب إلهي مزلزل يرعب كل الخليجيين ويجعلهم يبتعدون عن أشهر برج في دبي حيث الخمور والدعارة مع الروسيات الحسناوات ( شاهد بالفيديو ماحدث للبرج ) تنازلت عن مهر المليون ريال من أجله..مغترب في عمر الزهور يقهر كل شباب السعودية والخليج بوسامته وشدة جماله ويخطف قلب هذا الحسناء التي يتمناها الجميع عاجل ..الحرس الثوري يتلقى ضربة ساحقة بعد الاعلان عن وفاة المرشد الايراني علي خامنئي بصورة مفاجئة والموازين تنقلب رأسا على عقب بعد موته فتاة حسناء في ال19 من عمرها ارادت التوبة والتوقف عن اقامة علاقة اثمة لكن الشيطان رفض طلبها وهددها بنشر صور اباحية معه ..شاهد ماذا فعلت الفتاة الفقيرة عاجل..قوات «العمالقة» تلغي اي دور لـــ"طارق عفاش" وتعلن رسميا إكتساح «الحديدة» وتصدر البيان رقم ( 1) وتبعث برسالة عاجلة وخطيرة للرئيس هادي وردنا قبل قليل من وكالة الانباء السعودية الرسمية..بيان عاجل من الديوان الملكي يجعل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يخلف والده ويتولى كل السلطات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يثير جنون كل الأسرة السعودية الحاكمة ويوجه طعنة غادرة للملك سلمان شخصيا ويرفض طلبه الخطير...شاهد عقاب الملك سلمان للسيسي عاجل.. انقلاب عسكري رئاسي واقتحام معسكر وانتشار وتمرد كبير للمسلحين في العاصمة (تفاصيل) وتوقف كثير من المتابعين عند اسمي نجلي السلطان وهما الأكبر ذي يزن والأصغر بلعرب. ولفتت معلقة عمانية إلى أن ”١- ذي يزن/ نسبة إلى أحد ملوك حمير من سبأ. ٢-بلعرب /أحد حكام عُمان، بلعرب بن سلطان اليعربي“. وانتشرت خلال الساعات الماضية العديد من الصور التي يظهر فيها بلعرب نجل سلطان عمان، فيما انتشر مقطع فيديو، يعود للعام 2019، ظهر فيه ذي يزن، النجل الأكبر للسلطان هيثم بن طارق، متحدثا في رسالة وجهها لشباب بلده، بمناسبة حفل ”يوم الشباب العماني“ للعام الماضي.

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