شكرا لمتابعة خبر عن هادي يوجه ضربة موجعة لعبد الملك الحوثي شخصيا بعد قرار الأخير منع العملة الجديدة ويثلج صدور الجميع حتى المشرفين والمتحوثين سعداء بما فعله هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هادي يوجه ضربة موجعة لعبد الملك الحوثي شخصيا بعد قرار الأخير منع العملة الجديدة ويثلج صدور الجميع حتى المشرفين والمتحوثين سعداء بما فعله هادي

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كانت هذه تفاصيل خبر هادي يوجه ضربة موجعة لعبد الملك الحوثي شخصيا بعد قرار الأخير منع العملة الجديدة ويثلج صدور الجميع حتى المشرفين والمتحوثين سعداء بما فعله هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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