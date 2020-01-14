شكرا لمتابعة خبر عن هل تذكرون كيف وصف وزير الخارجية القطري الايرانيين بانهم دهاة ..تبين انه مخطيء ودولة صغيرة تضحك على الايرانيين وتخدع كل القيادات الايرانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون كيف وصف وزير الخارجية القطري الايرانيين بانهم دهاة ..تبين انه مخطيء ودولة صغيرة تضحك على الايرانيين وتخدع كل القيادات الايرانية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل تذكرون كيف وصف وزير الخارجية القطري الايرانيين بانهم دهاة ..تبين انه مخطيء ودولة صغيرة تضحك على الايرانيين وتخدع كل القيادات الايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.