شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..جنوبي شجاع من ابناء ردفان يرعب كل قوات الانتقالي ويباغت الجميع بالوصول الى قلب العاصمة المؤقتة عدن..شاهد ماذا فعلت معه قوات الحزام الأمني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..جنوبي شجاع من ابناء ردفان يرعب كل قوات الانتقالي ويباغت الجميع بالوصول الى قلب العاصمة المؤقتة عدن..شاهد ماذا فعلت معه قوات الحزام الأمني

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