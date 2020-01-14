شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دويد: بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لم تحرز تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

علق عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غرب اليمن، على تجديد مجلس الأمن الدولي، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة.

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وقال العميد صادق دويد، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لم تحرز خلال عام كامل أي تقدم لتنفيذ اتفاق ستوكهولم".

وأضاف: "رغم إخفاق هذه البعثة في أداء مهامها يقوم مجلس الأمن بالتمديد لها لستة أشهر قادمة".

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد في وقت سابق اليوم، مشروع قرار بريطاني لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة، لستة أشهر إضافية.