لصور يبحث مع وفد الاتحاد الاوروبي التعاون الاكاديمي بين جامعة عدن والجامعات الاوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

بحث رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدي اليمن هانز وجراندبيرج وسفيرا فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي، فتح قنوات للتواصل والتعاون الاكاديمي بين جامعة عدن والجامعات الاوروبية المرموقة وامكانية استئناف الدعم الاوربي للجامعة ومنظومة تطوير الاقسام العلمية، خصوصا المقدم من الجانب الفرنسي لقسم اللغة الفرنسية، والجانب الهولندي لمركز المرأة للبحوث والتدريب.



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ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، كما بحث رئيس جامعة عدن مع الوفد الاوروبي الذي يزرو العاصمة المؤقتة ،اوجه التعاون وجوانب الدعم الذي يمكن ان يقدمه الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء لخطط تطوير البني التحتية و اعادة ترميم وتأهيل وتجهيز عدد من كليات واقسام جامعة عدن التي تضررت جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.

واطلع رئيس جامعة عدن الوفد الاوروبي على النشاط الاكاديمي والبحثي للجامعة العريقة التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسها، فضلا عن كلياتها واقسامها التي ينتظم فيها اكثر من 32 الف طالب وطالبة في مساقات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.