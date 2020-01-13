- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لصور يبحث مع وفد الاتحاد الاوروبي التعاون الاكاديمي بين جامعة عدن والجامعات الاوروبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
بحث رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي لدي اليمن هانز وجراندبيرج وسفيرا فرنسا كريستيان تيسوت والسويد نيكولاس تروفي، فتح قنوات للتواصل والتعاون الاكاديمي بين جامعة عدن والجامعات الاوروبية المرموقة وامكانية استئناف الدعم الاوربي للجامعة ومنظومة تطوير الاقسام العلمية، خصوصا المقدم من الجانب الفرنسي لقسم اللغة الفرنسية، والجانب الهولندي لمركز المرأة للبحوث والتدريب.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، كما بحث رئيس جامعة عدن مع الوفد الاوروبي الذي يزرو العاصمة المؤقتة ،اوجه التعاون وجوانب الدعم الذي يمكن ان يقدمه الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء لخطط تطوير البني التحتية و اعادة ترميم وتأهيل وتجهيز عدد من كليات واقسام جامعة عدن التي تضررت جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.
واطلع رئيس جامعة عدن الوفد الاوروبي على النشاط الاكاديمي والبحثي للجامعة العريقة التي تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسها، فضلا عن كلياتها واقسامها التي ينتظم فيها اكثر من 32 الف طالب وطالبة في مساقات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مختلف التخصصات.
كانت هذه تفاصيل خبر لصور يبحث مع وفد الاتحاد الاوروبي التعاون الاكاديمي بين جامعة عدن والجامعات الاوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.