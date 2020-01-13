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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التوقيع على تنفيذ مشروع تأمين المساعدات الإغاثية في حجة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
وقعت السلطة المحلية بمحافظة حجة، اليوم، وائتلاف الخير، على محضر تنفيذ مشروع توزيع وتأمين المساعدات الغذائية للمديريات المحررة، بتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، يستفيد من المشروع 18 الف شخص، من الأسر الفقيرة والنازحين،إلى جانب حالات الطوارئ في مديريات ميدي وحرض وعبس وحيران شمال غرب المحافظة.
واكد محافظ المحافظة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، حرص السلطة المحلية على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير المشروع والسعي لإنجاحه بالتنسيق مع الشريك المنفذ..مثمناً جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة بالمديريات المحررة، وتقديم المساعدات الغذائية والايوائية للمواطنين والنازحين في المحافظة.
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