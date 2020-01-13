عـــــــاجل : بشرى سارة تثلج صدور جميع سكان العاصمة اليمنية وجميع المحافظات ( تفاصيل ماذا يحدث )

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عدن - ياسمين التهامي - وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة اليوم السفينة ” برونو ” المحملة بكمية 12 ألفا و580 طنا من مادة البنزين، و17 الفا و20 طنا من الديزل، بعد ان تم احتجازها من قبل تحالف العدوان لمدة 72 يوما في عرض البحر .

وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، ان تحالف العدوان لا يزال يحتجز سبع سفن نفطية عرض البحر وصلت مدة احتجاز أولاها اكثر من 63 يوما.

جديد "الخليج 365"

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وبينت أن الكميات المحتجزة على تلك السفن بلغت “132,316” من مادة البنزين ، و”40,463″ من مادة الديزل ،و “5,826” طن من مادة الكيروسين .

وأشار البيان إلى أن تحالف العدوان يمنع تلك السفن من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة إمعانا منهم في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم في ظل الحاجة الماسة للمواد البترولية .

ولفت البيان إلى ان المديرالعام التنفيذي لشركة النفط اليمنية وجه المختصين بفرع الحديدة بالترتيب لدخول السفينة “برونو” للربط في الرصيف المناسب وبحسب الأولوية والاحتياج في حال مطابقتها للمواصفات ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتغطية الاحتياجات الكاملة لمختلف القطاعات والحفاظ على الإستقرار التمويني في السوق المحلية .