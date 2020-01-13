ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات بين فصائل المرتزقة في الساحل الغربي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة



ذكرت مصادر إعلامية موالية لقوى العدوان عن ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات التي اندلعت يوم الأحد الماضي، بين مليشيات طارق عفاش الموالية للإمارات ومليشيات تابعة للجنرال العجوز علي محسن الأحمر إلى 8 اشخاص.

وذكرت المصادر أن مليشيات حمدي شكري الصبيحي التابعة لما يسمى بقوات العمالقة اشتبكت مع مليشيات تتبع طارق عفاش مما اسفر عن سقوط 8 قتلى وعدد من المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات المخا غرب محافظة تعز.

وتسعى مليشيات المرتزقة للاستفراد بالساحل الغربي والجزر الواقعة على البحر الأحمر والقريبة من باب المندب أهم ممر ملاحي، كما تسعى لفصل المخا عن محافظة تعز التي يسيطر عليها حزب الاصلاح.