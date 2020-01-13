شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأه جديدة "صادمة" حول سبب انقطاع خدمةالاِنترنت عن أنحاء اليمن .. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجح مختصون بأن سبب انقطاع } الانترنت عن انحاء اليمن منذوا ما يقارب 5 ايام ولازالت منقطعة , هو عدم سداد المستحقات الماليه للمشغل الدولي للشبكه .

وقال متخصصون ان كافة المعاملات الرسميه والشخصيه والتجاريه تأثرت بشكل كبير بسبب انقطاع الخدمه .

ولفتوا الى ان المشتركين ينتظرون اعادة تشغيل الخدمة دون جدوى , ولا وجود اي تحرك من الجهات المعنيه .

وما ذهب اليه المختصون ينفي ما اعلنت عنه شركة تيليمن بان سبب الانقطاع يعود الى تعرض كابل بحري للانقطاع بالقرب من قناة السويس المصرية .



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