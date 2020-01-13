شكرا لقرائتكم خبر عن اِنفجار يهز مدينة عدن وسقوط جرحى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار حي القاهرة في عدن ناتج عن قيام شخص برمي قنبلة الى داخل منزل احد اقاربة واصابة طفل واخر بترت رجله .

وذكر مصدر امني ان الانفجار وقع في حي الشولة بمنطقة القاهرة بمديرية المنصورة.

واضاف ان قامت شرطة القاهرة بتطويق الحي ,والخسائر البشرية حتى الان وقوع عدد من المصابين , ولاذ الجاني بالفرار .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اِنفجار يهز مدينة عدن وسقوط جرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.