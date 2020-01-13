شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويتخلى اليوم عن حكم الملك ويسلم كل الصلاحيات للأمير محمد ويغادر الى هذه الدولة ...وهكذا كانت ردود الاسرة الحاكمة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الاثنين، عن مغادرة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى سلطنة عمان.



وقال الديوان الملكي، في بيانه: "غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذا اليوم الاثنين 18 / 5 / 1441هـ الموافق 13 / 1 / 2020م، إلى سلطنة عمان الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" .

وأصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بإنابة ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب، خلال مدة سفره خارج المملكة.



​وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.



وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".

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