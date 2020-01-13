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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الحرس الثوري يتلقى ضربة ساحقة بعد الاعلان عن وفاة المرشد الايراني علي خامنئي بصورة مفاجئة والموازين تنقلب رأسا على عقب بعد موته



اعتبر الناشط السياسي الايراني البارز محمد الشهرواني ان الانقلاب من قبل الشعب الايراني على المرشد الايراني ينبيء الجميع بوفاته سياسيا وعدم القبول بكلامه او توجيهاته التي كانت في السابق تعتبر امر مقدس .

وهز شعار "موت خامنئي" مدن إيرانية احتجاجا على كارثة استهداف الطائرة الأوكرانية.

وما زال مسلسل الاستقالات مستمرا، اعتراضا على سياسية نظام الملالي في طهران، عقب مقتل سليماني، وإسقاط الطائرة الأوكرانية.

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فبعد أن تقدم العديد من العاملين في التليفزيون الإيراني بتقديم استقالتهم، قام عدد من الصحفيين الإيرانيين العاملين أيضا التلفزيون الإيراني بتقديم استقالات بالجملة.

يأتي هذا في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن تقديم علي شمخاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني استقالته قريباً بسبب الخلافات داخل النظام الإيراني.

وكانت أنباء أيضا ترددت أمس عن إخفاء المرشد الإيراني على خامنئي لاستقالة مسؤول أمني كبير.

وعلى صعيد الفن والرياضة أعلنت سارة خادم الشريعة أكبر أستاذة شطرنج في إيران عن استقالتها من فريق شطرنج إيران الوطني.

كما انسحب العشرات من الممثلين والمخرجين والفنانين الإيرانيين والفرق المسرحية الإيرانية من مهرجان فجر السينمائي الدولي وهو أهم مهرجان سينمائي في إيران يعقد سنويا في العاصمة الإيرانية طهران.

وكان آخر المنسحبين المخرج إحسان عابدي بور والممثلة الإيرانية برستو صالحي.

من جانبها وجهت الفنانة الإيرانية مهناز أفشار أبرز ممثلة إيران رسالة قاسية لزينب سليماني ابنة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وهاجمت الفنانة الإيرانية زينب سليماني بشدة وهي تقول لها: "اتركي السلاح الذي بيدك، شعبنا يقتل بسبب والدك".

يأتي هذا بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات الغاضبة في العاصمة الإيرانية طهران وغيرها من المدن الإيرانية الكبرى، والتي طالبت برحيل المرشد الإيراني على خامنئي.

وهتف المتظاهرون في إيران: " الموت لخامنئي.. الموت لولاية الفقيه".

وفي تطور سريع وخطير يكشف حجم الغضب في الشارع الإيراني، أقدم المتظاهرون على تمزيق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.