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صنعاء - ياسمين الخيامي - تنازلت عن مهر المليون ريال من أجله..مغترب في عمر الزهور يقهر كل شباب السعودية والخليج بوسامته وشدة جماله ويخطف قلب هذا الحسناء التي يتمناها الجميع

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