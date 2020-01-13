شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..قوات «العمالقة» تلغي اي دور لـــ"طارق عفاش" وتعلن رسميا إكتساح «الحديدة» وتصدر البيان رقم ( 1) وتبعث برسالة عاجلة وخطيرة للرئيس هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..قوات «العمالقة» تلغي اي دور لـــ"طارق عفاش" وتعلن رسميا إكتساح «الحديدة» وتصدر البيان رقم ( 1) وتبعث برسالة عاجلة وخطيرة للرئيس هادي

أكدت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني، أستعدادها للحسم العسكري، وأنها تمتلك القوة والقوات القادرة على اكتساح مليشيات الحوثي الانقلابية ، وتحرير الحديدة خلال ساعات.

وطالب العقيد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة ، الرئيس عبدربه منصور هادي، بالإعلان عن انتهاء وفشل اتفاقية ستوكهولم، واتخاذ قرار بالتوجه نحو الحسم العسكري في محافظة الحديدة.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ورد للتو..سعد الذابح يظهر بشكل مباغت ويثير الخوف والهلع في نفوس كل ابناء المحافظات الشمالية حتى المشرفين الحوثيين يخافون منه ولا يستطيعون مواجهته

ترامب اللعين والغادر الذي لا يؤمن جانبه يصعق الملك سلمان وولي عهده بطعنة غادرة صدمت كل أمراء الأسرة السعودية الحاكمة..لن تصدق ماذا فعل المجنون ترامب

شاهد بالفيديو ..عقاب إلهي مزلزل يرعب كل الخليجيين ويجعلهم يبتعدون عن أشهر برج في دبي حيث الخمور والدعارة مع الروسيات الحسناوات ( شاهد بالفيديو ماحدث للبرج )

تنازلت عن مهر المليون ريال من أجله..مغترب في عمر الزهور يقهر كل شباب السعودية والخليج بوسامته وشدة جماله ويخطف قلب هذا الحسناء التي يتمناها الجميع

عاجل ..الحرس الثوري يتلقى ضربة ساحقة بعد الاعلان عن وفاة المرشد الايراني علي خامنئي بصورة مفاجئة والموازين تنقلب رأسا على عقب بعد موته

فتاة حسناء في ال19 من عمرها ارادت التوبة والتوقف عن اقامة علاقة اثمة لكن الشيطان رفض طلبها وهددها بنشر صور اباحية معه ..شاهد ماذا فعلت الفتاة الفقيرة

عاجل..قوات «العمالقة» تلغي اي دور لـــ"طارق عفاش" وتعلن رسميا إكتساح «الحديدة» وتصدر البيان رقم ( 1) وتبعث برسالة عاجلة وخطيرة للرئيس هادي

وردنا قبل قليل من وكالة الانباء السعودية الرسمية..بيان عاجل من الديوان الملكي يجعل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يخلف والده ويتولى كل السلطات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يثير جنون كل الأسرة السعودية الحاكمة ويوجه طعنة غادرة للملك سلمان شخصيا ويرفض طلبه الخطير...شاهد عقاب الملك سلمان للسيسي

عاجل.. انقلاب عسكري رئاسي واقتحام معسكر وانتشار وتمرد كبير للمسلحين في العاصمة (تفاصيل)

مصادر إعلامية.. تكشف عن اخطر اجتماع عقده "قاسم سليماني" في حياته وكان السبب في مقتله ( تفاصيل جديدة )

توضيح هام من وزارة الاتصالات بشأن عودة الانترنت في اليمن وإصلاح الكابل البحري (تفاصيل)

Advertisements

وردنا الان .. أول موقف مُهين يظهر رفض سلطان عمان الجديد مصافحة محمد بن زايد... (شاهد فيديو صادم)

عاجل وخطير جدا.. "حدث نادر" بالسعودية.. وتحركات عاجلة من الجهات المسؤولة

وردنا الان.. العميد ابو مشعل الكازمي.. يفاجئ الجميع ويزف بشرى سارة لجميع اليمنيين بعد لقائه بلجنة سعودية (صورة)

ورد للتو.. اكتشاف مفاجأة مذهلة في جنازة السلطان قابوس جعلت الجميع يبكي عليها ويترحم عليه بشدة.. شاهد صور

شاهد.. مفاجأة بوثيقة مسربة للشاب السوري قتيل فيلا نانسي عجرم … قد تغير مسار التحقيقات!

شاهد بالصور .. وصول العاهل السعودي إلى عُمان لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس

توجيه عاجل من سفارة السعودية في واشنطن بشأن "أزمة المبتعثين"

بعد زيارة تميم بن حمد إلى إيران.. تحرك عاجل جديد من قطر بشأن العراق

شاهد عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم للملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية ويطلب من الملك سلمان هذا المقابل ( الهدية + طلب الحوثي)

شاهد بالفيديو والصورة كيف طرد شباب غاضبون وزير في الحكومة من المطعم كما تطرد الكلاب وصرخوا في وجهه..ياوسخ يامجرم عيب عليك (صورة + فيديو )

شاهد بالفيديو الثمن الذي دفعه ولي عهد ابو ظبي لأنه يجهل هذه العادة العمانية وسلطان عمان الجديد يرفض مصافحته اثناء الوداع ( فيديو محرج لولي عهد ابو ظبي )

السفير يشرب الخمر ويغلق باب مكتبه على موظفة حسناء في السفارة ويتحسس مناطقها الحساسة ويطالبها بممارسة الجنس..شاهد مافعلته الموظفة مع السفير السكران

ورد للتو..نانسي عجرم تدفع مبلغ خيالي لأسرة الشاب السوري القتيل للتنازل وأشهر قاضي لبناني يصعقها ويصفها بالفاسقة والقاتلة ويدعوا لاعدامها قبل اعدام زوجها

وقال العقيد الدبيش، في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم : "العام الماضي وقبل اتفاق السويد، تم إيقافنا ونحن نوشك على دك المليشيات الحوثية، وبسط سيطرتنا على الحديدة كلها، والمواصلة حتى دخول صنعاء والذهاب أيضاً إلى أبعد من ذلك"، معتبراً توقيف قوات الجيش عن مواصلة المعركة والتقدم، "مراوغة وتكتيكاً أممياً لإطالة عمر الحوثيين".

وتابع قائلا: "ما لم نتمكن من تحقيقه حينها، نستطيع تداركه وتحقيقه الآن، إذ نمتلك قوات تلقت تدريبات عسكرية على درجة عالية من الاحترافية، بمقدورها اكتساح المليشيات المتمردة خلال ساعات وبكل بساطة، ولا نريد سوى إعلان الرئيس هادي للتحرك عبر الحسم العسكري، وحينها سترى المليشيات ما سيذهلها، وستعض أصابع الندم لتفويتها الكثير من الفرص التي أتيحت لها لتنفيذ اتفاق السويد".

وكشف الدبيش عن توجه لتقديم طلب للبعثة الأممية بالحديدة، للانتقال إلى إحدى المحافظات أو المناطق المحررة التابعة للشرعية، ليتسنى لقوات الجيش والمقاومة التحرك بكل حرية، وقال: "للأسف وصل الحال مع البعثة الأممية إلى أسوأ صورة ممكنة، إذ إنها لا تتحرك للقيام بمهامها التي جاءت من أجلها، إلا بضوء أخضر من قِبل قيادة الحوثيين بصنعاء، إن منعتها امتنعت، وإن سمحت لها تحركت، دون أي اعتراض".

وأضاف متسائلا: "هل نتوقع غدًا أن تفرض البعثة الأممية تطبيق الانسحاب أو تطبيق إزالة المظاهر المسلحة أو تنفيذ أي بند من بنود اتفاق السويد؟ بالطبع هذا مستحيل، وهذا ما تثبته الوقائع والتعامل الراهن من قِبلها من استكانة وتماهٍ مع الحوثيين، وعدم مقدرتها على تحرير نفسها، فكيف ستفرض عليهم أي أمر؟".​