شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في حالة سُكر.. نهاية صادمة لكويتي وفتاة في وضع مخل داخل سيارة والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين التهامي - خل مواطن كويتي في حالة سُكر شديدة برفقة صديقته، بعد احتسائهما الخمور داخل السيارة، كما قاما بفعل فاضح، وهو الأمر الذي لفت انتباه شابين كانا على متن سيارة أخرى، فقررا التحرش بهما فما كان من الشاب والفتاة إلا أن أشارا إليهما بإشارات فاضحة.



وعلى إثر ذلك طارد الشابين ، الشاب والفتاة اللاذين كانا في حالة سكر بسيارتهما، حتى كانت نهايتهما بالاصطدام بحاجز أسمنتي شل حركتهما.



وأفادت صحيفة الراى الكويتية، أن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً عن اصطدام سيارة بحاجز أسمنتي في منطقة الدسمة، ولدى توجه الدوريات إلى الموقع تبيّن أن قائد المركبة مواطن برفقته صديقته، وكانا بحال سُكر شديدة، جراء احتساء المشروبات الكحولية، وقالا لرجال الأمن إن سيارة لاحقتهما وأجبرتهما على الاصطدام بالحاجز الأسمنتي.



وقال مصدر أمني للصحيفة إن «رجال الأمن شاهدوا سيارة على متنها شخصان يتجولان بالقرب من الحادث، وبعد توقيفهما تبين أنهما هما من لاحقا سيارة الشخص وصديقته، وقالا إن ملاحقتهما كانت بسبب قيام قائد السيارة بالإشارة لهما بعلامة بذيئة جراء خلاف مروري».



وأفاد المصدر بأن «رجال الأمن اقتادوا الأطراف إلى مخفر الدسمة، حيث سجلت بحق المواطن وصديقته قضية سكر وارتكــاب فعل فاضح، فيما سجلت قضية تعريض حياة الآخرين للخطر بحق الشابين اللذين لاحقاهما وجارٍ التحقيق مع الأطراف، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في حالة سُكر.. نهاية صادمة لكويتي وفتاة في وضع مخل داخل سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.