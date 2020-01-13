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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يستقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
استقبل الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،اليوم ،سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مايتصل بالأوضاع في اليمن والمستجدات والتطورات في المنطقة اثر التصعيد الايراني وضربها للقواعد الامريكية في العراق.
واكد الرئيس ،على عمق العلاقات المتينة والمتطورة بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التدخلات الايرانية في اليمن والمنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب.
كما اكد رئيس الجمهورية تطلعه لتحقيق السلام والامن والاستقرار الشامل في ربوع اليمن بدعم ومساندة الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي والاشقاء في دول التحالف العربي.
من جانبه اكد السفير كريستوفر هنزل ،مواصلة دعم الولايات المتحدة الامريكية لليمن وقيادتها الشرعية في مواجهة الانقلاب والتدخلات الايرانية في المنطقة..مثمناً مواقف اليمن المنددة بالاعتداءات الايرانية على القواعد الامريكية في العراق.
واطلع السفير الامريكي من الرئيس حول خطوات تنفيذ اتفاق الرياض..مؤكدا دعم بلاده الكامل للاتفاق والتشجيع على تنفيذ المصفوفة التنفيذية في الجانب الامني التي وقع عليها الطرفان مؤخراً برعاية المملكة العربية السعودية.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.
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