اليمن تشارك في إفتتاح قاعدة الجو بحرية العسكرية المصرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يشارك وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ممثلاً عن اليمن، في حفل افتتاح قاعدة برنيس الجو بحرية العسكرية المصرية في البحر الأحمر المقرر افتتاحها ،الاربعاء القادم ،بحضور قادة عسكريين من مختلف دول العالم.



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وسيقوم الرئيس المصري بافتتاح قاعدة برنيس الجو بحرية الإستراتيجية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، والتي تتكون من مطار برنيس الحربي-المدني المشترك، وقاعدة راس بناس البحرية، مع تنفيذ أضخم مناورة بالذخيرة الحية، تشارك بها عناصر من القوات الجوية، والقوات البحرية، والإنزال البرمائي.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن وزير الدفاع تأكيده حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية، الرئيس عبدربه منصور هادي على مشاركة الأشقاء في جمهورية مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالاتهم بافتتاح مثل هذه القاعدة العسكرية المتطورة التي ستساهم في تحقيق الأمن القومي العربي في منطقة البحر الأحمر..مثمناً العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ووصل وزير الدفاع العاصمة المصرية القاهرة حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم و رئيس أركان المنطقة العسكرية المركزية المصري اللواء ياسر الكحلي ،والملحق العسكري في سفارة بلادنا لدى القاهرة العميد ثابت عبده.