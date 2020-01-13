شكرا لمتابعة خبر عن وردنا قبل قليل من وكالة الانباء السعودية الرسمية..بيان عاجل من الديوان الملكي يجعل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يخلف والده ويتولى كل السلطات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل من وكالة الانباء السعودية الرسمية..بيان عاجل من الديوان الملكي يجعل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يخلف والده ويتولى كل السلطات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا قبل قليل من وكالة الانباء السعودية الرسمية..بيان عاجل من الديوان الملكي يجعل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يخلف والده ويتولى كل السلطات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.