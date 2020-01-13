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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. انقلاب عسكري رئاسي واقتحام معسكر وانتشار وتمرد كبير للمسلحين في العاصمة (تفاصيل)

يقود قيادي عسكري تمردا ضد قوات الانتقالي بعد اقتحام معسكر واطلاق سراح سجين في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن. وأوضح مصدر محلي بعدن، ان القيادي امام النوبي اقتحم معسكر عشرين في كريتر واطلق سجين معتقل داخل المعسكر. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا قبل قليل من وكالة الانباء السعودية الرسمية..بيان عاجل من الديوان الملكي يجعل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يخلف والده ويتولى كل السلطات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يثير جنون كل الأسرة السعودية الحاكمة ويوجه طعنة غادرة للملك سلمان شخصيا ويرفض طلبه الخطير...شاهد عقاب الملك سلمان للسيسي عاجل.. انقلاب عسكري رئاسي واقتحام معسكر وانتشار وتمرد كبير للمسلحين في العاصمة (تفاصيل) مصادر إعلامية.. تكشف عن اخطر اجتماع عقده "قاسم سليماني" في حياته وكان السبب في مقتله ( تفاصيل جديدة ) توضيح هام من وزارة الاتصالات بشأن عودة الانترنت في اليمن وإصلاح الكابل البحري (تفاصيل) وردنا الان .. أول موقف مُهين يظهر رفض سلطان عمان الجديد مصافحة محمد بن زايد... (شاهد فيديو صادم) عاجل وخطير جدا.. "حدث نادر" بالسعودية.. وتحركات عاجلة من الجهات المسؤولة وردنا الان.. العميد ابو مشعل الكازمي.. يفاجئ الجميع ويزف بشرى سارة لجميع اليمنيين بعد لقائه بلجنة سعودية (صورة) Advertisements ورد للتو.. اكتشاف مفاجأة مذهلة في جنازة السلطان قابوس جعلت الجميع يبكي عليها ويترحم عليه بشدة.. شاهد صور شاهد.. مفاجأة بوثيقة مسربة للشاب السوري قتيل فيلا نانسي عجرم … قد تغير مسار التحقيقات! شاهد بالصور .. وصول العاهل السعودي إلى عُمان لتقديم العزاء بوفاة السلطان قابوس توجيه عاجل من سفارة السعودية في واشنطن بشأن "أزمة المبتعثين" بعد زيارة تميم بن حمد إلى إيران.. تحرك عاجل جديد من قطر بشأن العراق شاهد عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم للملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية ويطلب من الملك سلمان هذا المقابل ( الهدية + طلب الحوثي) شاهد بالفيديو والصورة كيف طرد شباب غاضبون وزير في الحكومة من المطعم كما تطرد الكلاب وصرخوا في وجهه..ياوسخ يامجرم عيب عليك (صورة + فيديو ) شاهد بالفيديو الثمن الذي دفعه ولي عهد ابو ظبي لأنه يجهل هذه العادة العمانية وسلطان عمان الجديد يرفض مصافحته اثناء الوداع ( فيديو محرج لولي عهد ابو ظبي ) السفير يشرب الخمر ويغلق باب مكتبه على موظفة حسناء في السفارة ويتحسس مناطقها الحساسة ويطالبها بممارسة الجنس..شاهد مافعلته الموظفة مع السفير السكران ورد للتو..نانسي عجرم تدفع مبلغ خيالي لأسرة الشاب السوري القتيل للتنازل وأشهر قاضي لبناني يصعقها ويصفها بالفاسقة والقاتلة ويدعوا لاعدامها قبل اعدام زوجها واضاف المصدر، ان النوبي اغلق المعسكر ونشر قواته في محيط المعسكر بعد اطلاق سراح السجين وسط توتر في المنطقة .

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