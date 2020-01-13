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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. اكتشاف مفاجأة مذهلة في جنازة السلطان قابوس جعلت الجميع يبكي عليها ويترحم عليه بشدة.. صور صادمه

السلطان قابوس حتى وهو على النعش يعلم شعبه والعالم حكماً عظيمة وكيف يكون التواضع الحقيقي في حياة الانسان وحين مماته .

وكانت المفاجأة الأبرز في جناز السلطان قابوس هي السيارة التي أتى عليها يوم توليه الحكم 1970 هي نفسها من حملته إلى قبره .. وهنا حكمة بأن الوسيلة التي جاءت بك قد تحتاجها لنقلك فلا تهملها وتتلخص منها فالحاجة إليها أمر وارد... وكذلك حكمة أخرى بأن هذه السيارة هي قديمة بل عتيقة الطراز في وقتنا هذا فاستخدامها لنقل جنازة السلطان فيه تواضع كبير لأنه فيه إشارة الى استخدام الأقل قيمة من أمور الدنيا عند الرحيل للآخرة .. وإلا فهناك السيارات الفارهة الفاخرة والنادرة و الأحدث طرازا وتقنية ولكن حكمة التعليم في موقف العبرة .

وشهدت جنازة الراحل السلطان قابوس بن سعيد الذي رحل عن عالمنا مساء الجمعة عدة مشاهد من ضمنها أن السيارة التي حملت نعشه هي نفس السيارة التي حملته ودخل بها مسقط قادما من صلالة قبل خمسين عاما.

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ووفقا لتقرير تنشره صحيفة «الرؤية» العمانية تعد سيارة رينج روفر موديل 1970 أفضل أنواع سيّارات الدفع الرباعي، من إنتاج البريطاني لاند روفر، التابع لمجموعة جاجورا لاند روفر المملوكة ، ومن بعدها شهدت السيّارة تطورا كبيرًا على مدى السنوات إلا أنّ سيارة السلطان والتي تعتبر من الجيل الأول ظلّت معه، طوال الـ 50 عامًا دون تغيير سوى تعديلات وإصلاحات مستمرة، وظلت بحوزته طوال 50 عامًا منذ اليوم الأول الذي دخل بها إلى مسقط قادمًا من صلالة.

وأقامت سلطنة عمان مراسم تشييع جنازة الراحل قابوس بن سعيد اليوم السبت في العاصمة العمانية حيث أوصى بجنازة عسكرية بسيطة.

وذكرت صحيفة «الرؤية» العمانية أن السلطان الراحل ولد في 18 نوفمبر سنة 1940 في صلالة في الجنوب، وهو الابن الوحيد لوالده سعيد بن تيمور، وتابع تعليمه المدرسي في صلالة، إلى أن التحق بأكاديمية “ساندهيرست” العسكرية الملكية في بريطانيا وهو في العشرين من عمره، وتخرّج فيها بعد عامين برتبة ملازم، ودرس لمدة عام في مجال نظم الحكم المحلي، وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة، ثم خدم في ألمانيا ضمن فرقة عسكرية بريطانية لمدة عام.

تولى السلطان قابوس الحكم في 23 يوليو 1970، ليطلق مرحلة من التحديث بدأت بتصدير النفط واستخدام عائدته لبناء نهضة عمان الحديثة، كما عمل على تنويع مصادر الدخل وعمل على تعميق علاقات السلطانة بالدول العربية والعالم ليلعب دورًا محوريًا في السياسة العالمية.

تم البدء بتصنيع سيارات لاند روفر منذ العام 1948، حيث أصبحت ثاني أقدم سيارة دفع رباعي في تاريخ السيّارات بعد سيّارات جيب الأمريكية، وعرضت أول سيارة تمّ تصنيعها من رينج روفر في متحف اللوفر للفنون، لأنّها اعتبرت قطعة فنية للتصميم الصناعي، وقد عرضت في المتحف في سنة تصنيعها الأولى، أي عام 1970، وقد كانت بذلك أول سيارة تُعرض في اللوفر.

وتعد سيارة رينج روفر في هذا العام 1970 أفضل أنواع سيّارات الدفع الرباعي، من إنتاج البريطاني لاند روفر، التابع لمجموعة جاغورا لاند روفر المملوكة من قبل شركة تاتا موتورز الهندية، ومن بعدها شهدت السيّارة تطورا كبيرًا على مدى السنوات إلا أنّ سيارة السلطان قابوس “رحمه الله” والتي تعتبر من الجيل الأول ظلّت معه، طوال الـ 50 عامًا دون تغيير سوى تعديلات وإصلاحات مستمرة، وظلت بحوزته طوال 50 عامًا منذ اليوم الأول الذي دخل بها إلى مسقط قادمًا من صلالة.