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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان .. أول موقف مُهين يظهر رفض سلطان عمان الجديد مصافحة محمد بن زايد... (شاهد فيديو صادم)

أثارت لقطة جمعت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، خلال زيارة وفد الإمارات إلى السلطنة لتقديم العزاء في وفاة السلطان الراحل قابوس بن سعيد، ضجة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب "سبوتنيك"، فقد حظي الوفد الإماراتي باستقبال رسمي رفيع في قصر "العلم العامر"، وخلال نهاية الزيارة وعند توجه الشيخ محمد بن زايد للمغادرة أراد السلطان العماني أن يرافقه للخارج فسارع إلى استباق خطواته إلى جانب ولي عهد أبوظبي، إلا أن الأخير أراد للسلطان هيثم، أن يبقى في مكانه من أجل استقبال وتوديع الضيوف الزائرة لتقديم واجب العزاء في السلطان قابوس.

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وكانت حسابات معلومات قد روجت مزاعم وجود خلاف بين ولي عهد أبوظبي وسلطان عمان الجديد جعلت الأخير لا يرغب بالسلام على الأول، وهو ما تصدى له كثير من المغردين العمانيين والإماراتيين والعرب، بحسب الوكالة.

حصل لقط كبير ظناً من بعض السذج بأن جلاله السلطان #هيثم_بن_طارق_ال_سعيد يرفض مصافحه محمد بن زايد .. الموضوع بإختصار شديد هنا ترا الحشمه والاحترام المتبادل بين السلطان ومحمد بن زايد حيث الاول يصر ان لايصافح حتى يوصله الى موكبه ويودعه هناك والآخر يصر على عدم ترك السلطان مجلس العزاء

وتوفي سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مساء الجمعة الماضية، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني، وحكم السلطان قابوس، سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، وقال مجلس الدفاع العماني، إنه "تم عقد جلسة لفتح رسالة السلطان قابوس الخاصة باختيار خليفة له"، مؤكدا أن "هيثم بن طارق بن سعيد هو سلطان عمان".