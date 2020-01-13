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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير جدا.. "حدث نادر" بالسعودية.. وتحركات عاجلة من الجهات المسؤولة

تشهد المملكة العربية السعودية، حدثًا نادرًا، خلال الفترة الحالية ويمتد لعدة أيام مقبلة، حيث سجّلت درجة الحرارة في بعض المناطق السعودية انخفاضًا وصف "بغير المعتاد" و"النادر".



وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، أن منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، شهدت خلال الأيام الماضية درجات حرارة منخفضة كغير المعتاد وصلت إلى ما دون الصفر، وخاصة في فترات المساء والفجر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على جميع مناطق المملكة وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر وما دون الصفر على مناطق (تبوك، الجوف، حائل وشرق المدينة المنورة)، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة.



وأجبرت الحالة المناخية النادرة الجهات المعنية وعلى رأسها الأرصاد والدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر والمرور على اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الموقف ومنع وقوع حوادث تودي بحياة المواطنين والمقيمين.

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وأوضحت أن درجة الحرارة وصلت إلى 16 درجة مئوية في منطقة جازان، متأثرة بالمنخفض الجوي من أصل قطبي الذي تتعرض له المملكة خلال هذه الفترة".

ونقلت الصحيفة عن بعض المواطنين قولهم إنه من النادر حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة بالمنطقة، وأن هذا العام كان الأمر مغايرا.



ولفتت إلى أن هذا الانحفاض يتزامن مع موجة البرد التي تتعرّض لها بعض المناطق شمال ووسط المملكة، حيث تسببت الموجة الباردة في خروج أجهزة التكييف عن العمل".

وقال علي مشهور، الراصد الجوي والمختص في الطقس: "المملكة تعرضت منذ الخميس الماضي، لمنخفض قطبي صاحبه انخفاض كبير في درجات الحرارة إلى مستويات قياسية على شمال المملكة، وتساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتأثر شمال ووسط المملكة بموجة الصقيع".

وأضاف "مشهور" أن "درجات الحرارة وصلت مع هذه الموجة لما دون الصفر"، مشيرًا إلى أن الحرارة ستستمر في الانخفاض إلى الثلاثاء، وتعود تدريجيًّا للارتفاع من يوم الأربعاء المقبل.