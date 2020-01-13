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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. العميد ابو مشعل الكازمي.. يفاجئ الجميع ويزف بشرى سارة لجميع اليمنيين بعد لقائه بلجنة سعودية (صورة)

زف اليوم ، مدير عام شرطة محافظة أبين العميد علي الذيب (ابو مشعل الكازمي) بشرى سارة لكافة اليمنيين، بقرب إنتهاء انقلاب اغسطس الماضي، وحل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي.

وأكد العميد علي الذيب (ابو مشعل الكازمي)، أن الأمن العام والنجدة والقوات الخاصة بمحافظة أبين، ستنتشر في المحافظة والعاصمة زنجبار بموجب الاتفاق مع اللجنة السعودية العسكرية اليوم .

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وقال مدير عام شرطة محافظة أبين في تصريح خاص لـ"عدن الغد" إن الاجتماع الذي عقد في أبين مع اللجنة السعودية أفضى إلى عودة الانتشار في زنجبار .

وأشار الكازمي إلى أن ما خرجوا به في الاجتماع مع اللجنة السعودية العسكرية هو عودة القوات الخاصة والنجدة والأمن العام من شقرة وانتشارها في زنجبار خلال الأيام القليلة القادمة .

وأضاف بأن إجتماع اللجنة قرر أيضاً خروج القوات الخاصة والنجدة التابعتين لمحافظتي شبوة ومأرب وعودتهما إلى مواقعهما السابقة، مع انسحاب القوات التي ترابط في منطقة الشيخ سالم التابعة للانتقالي وعودتها إلى المخا والساحل الغربي .

وبين العميد علي الذيب أن هذه القرارات ستنفذ بموجب ما خرج به الاجتماع مع اللجنة السعودية العسكرية اليوم والتي تأتي ضمن آلية تنفيذ اتفاقية الرياض بين الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وبين الانتقالي .