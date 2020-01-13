شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يثير جنون كل الأسرة السعودية الحاكمة ويوجه طعنة غادرة للملك سلمان شخصيا ويرفض طلبه الخطير...شاهد عقاب الملك سلمان للسيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يثير جنون كل الأسرة السعودية الحاكمة ويوجه طعنة غادرة للملك سلمان شخصيا ويرفض طلبه الخطير...شاهد عقاب الملك سلمان للسيسي

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يثير جنون كل الأسرة السعودية الحاكمة ويوجه طعنة غادرة للملك سلمان شخصيا ويرفض طلبه الخطير...شاهد عقاب الملك سلمان للسيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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