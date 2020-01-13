اللواء الزبيدي وقيادات الإنتقالي يلتقون بوفد الإتحاد الأوروبي الذي يزور عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، اليوم الإثنين، في العاصمة عدن بوفد الاتحاد الأوربي الذي يزور المدينة .



ويضم الوفد كلاً من السيد هانس جاندربرج سفير الاتحاد الاوروبي لليمن ، والسيد كريستيان تيستو سفير فرنسا والسيد نيكولاس تروفي سفير مملكة السويد، والسيد ريكاردو ڤيلا نائب سفير الاتحاد الاوروبي .

وخلال اللقاء، أكد اللواء الزبيدي على أهمية هذه الزيارة التي تمثل دعماً لجهود السلام وانهاء المعاناة والحروب، وكذا دعماً لتنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية.

واشاد القائد الزبيدي بالدور الاوروبي والسفراء في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية خاصة في مايتعلق بإغاثة النازحين اضافة إلى الجهود المبذولة في دعم القطاع الصحي ومواجهة الأوبئة .. مؤكداً على دور الامم المتحدة ومبعوثها الدولي جريفتش ، ومساعيهما الهادفة لإحلال السلام في اليمن وإشراك الجنوبيين في العملية السياسية النهائية، باعتبار ان لا حل لأزمات اليمن دون حل قضية شعب الجنوب.

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من جهته أكد سفير الاتحاد الأوروبي هانس جاندر برج ان الاتحاد الاوروبي حريص ان يكون شريكاً فاعلا للسلام وبالاخص مع المجلس الانتقالي ، لتوفير الامن والاستقرار بالمنطقة بما ينصب على تنفيذ بنود المرحلتين الاولى والثانية من اتفاق الرياض.

وأشاد المسؤول الأوربي بتعاطي المجلس الإيجابي مع اتفاق الرياض وسماحه بعودة رئيس الحكومة ، مشيراً الى رغبة الجميع للعمل لإيجاد آلية وصيغة مشتركة لدعم مسار التنمية بالمحافطات المحررة مع رئيس الوزراء بما يخدم تنفيذ بنود الاتفاقية وتوفير الخدمات للمواطنين.

بدوره عبر السيد نيكولاس تروفي سفير مملكة السويد إلى اليمن، عن سعادته لزيارة العاصمة عدن، مبديا استعداد الاتحاد الدائم للإسهام في عملية السلام وانهاء الحرب.

حضر اللقاء الاستاذ أحمد حامد لملس الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي ، والدكتور عبدالناصر الوالي ، واللواء سالم عبدالله السقطري عضوا هيئة رئاسة المجلس. والدكتور عبدالعزيز الدالي مستشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية