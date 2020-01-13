الرئيس هادي يبحث عدداً من القضايا مع السفير الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي يبحث عددا من القضايا مع السفير الأمريكي

الإثنين 13 يناير 2020

بحث الرئيس عبد ربه منصور هادى مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل، عددًا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الاثنين، أن الجانبين ناقشا الأوضاع فى اليمن والمستجدات والتطورات فى المنطقة إثر التصعيد الإيرانى وضربها للقواعد الأمريكية فى العراق. وأكد الرئيس اليمنى، على عمق العلاقات القوية بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين فى مواجهة التدخلات الإيرانية فى اليمن والمنطقة، ومحاربة التطرف والإرهاب وتطلعه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار الشامل فى ربوع اليمن. من جهته، أكد السفير الأمريكى، مواصلة دعم بلاده لليمن وقيادتها الشرعية فى مواجهة الحوثيين.



و فى وقت سابق، شدد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، على التصدى لأى محاولة عدائية لمليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، ومواصلة العمليات العسكرية، وصولًا إلى تحرير كامل التراب اليمنى من براثنها، مؤكدًا أنها تسعى جاهدة لزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة. جاء هذا، خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس هادى بمحافظ الضالع اللواء على مقبل صالح، اطلع خلاله على تطورات الأوضاع الميدانية والعسكرية بالمحافظة، والعملية الإجرامية التى استهدفت اليوم حفل تخرج عسكرى بميدان الصمود بمحافظة الضالع من قبل المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيًا. وأشار هادى بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إلى أن مليشيا الحوثى تحاول بين الحين والآخر استهداف القرى والعزل والنساء والأطفال بشكل هستيري، ردًا على الضربات الموجعة التى تتلقاها من قبل الجيش والمقاومة الشعبية.