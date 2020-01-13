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البحسني يشيد بالمواقف المشرفة لقبيلة الجابري في تعزيز أمن وإستقرار المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

البحسني يشيد بالمواقف المشرفة لقبيلة الجابري في تعزيز أمن وإستقرار المحافظة

متابعات_الخليج 365

أشاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ء بالمواقف المشرفة لقبيلة الجابري ومساندتهم لجهود الأمن والاستقرار والتنمية بالمحافظة .

 

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الإثنين وفد ضم وجهاء وأعيان وشخصيات من أبناء القبيلة  .

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واشار إلى قبيلة الجابري مع بقية قبائل حضرموت ساهمت في الحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية الشركات النفطية والمشاركة بفاعلية في ملاحم التحرير والتأمين للمديريات التي خاضتها حضرموت خلال السنوات الماضية.

 

من جانبهم أكد أعضاء الوفد على وقوفهم الدائم مع السلطة المحلية والمحافظ البحسني ومساندتهم لكل الجهود التي تبذل من أجل مصلحة وخير واستقرار حضرموت.

 

وقدم الوفد في ختام اللقاء درع شكر وامتنان وتقدير للمحافظ البحسني نظير جهوده في خدمة حضرموت، كما قدم المحافظ شهادة شكر وتقدير لقبيلة الجابري على مواقفهم المشرفة والمشهودة في حضرموت.

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