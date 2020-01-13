شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المغامسي يفاجئ الجميع ويحلل للمرأة ممارسة هذه العادة بعد ايام قليلة من وفاة زوجها رغم عدم انتهاء العدة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال إحدى حلقات برنامج الأبواب المتفرقة إن حكم الشرع في اضطرار المرأة للخروج إلى العمل وهي في شهور عدة وفاة زوجها .

وقال المغامسي ، بالنسبة للعمل هذا يختلف أولاً لا تخرج بالليل ، وأما في النهار إذا كان هذا العمل مصدر رزقها وبه قوام أمرها تذهب إليه ، إذا كان في أنظمة هذا العمل أن لا تأخذ أجازة .

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شاهد.. المغامسي يفاجئ الجميع ويحلل للمرأة ممارسة هذه العادة بعد ايام قليلة من وفاة زوجها رغم عدم انتهاء العدة (فيديو)

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وتابع المغامسي ، فإن أجبروها على الحضور أو تٌفصل ، تذهب المرأة دون أن تضع اي زينة مهما كانت لا في الدار ولا خارجها .