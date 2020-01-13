عــــاجل : أول تحرك عسكري طارئ لـ "حزب الله" في الحدود مع "إسرائيل" بعد الضربة الإيرانية المباغتة على امريكا ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن "حزب الله" اللبناني ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل. يأتي ذلك في وقت، قال فيه المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، بعد ضربة صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إن "حزب الله" اللبناني يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه، وسليماني لعب دورا مؤثرا في ذلك. جديد "الخليج 365" Advertisements وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله توعد الجيش الأمريكي، بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. وقال نصر الله: "القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء، وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن". المصدر: RT

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