شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو..أمّ تضع مولودها داخل صندوق القمامة ثم تُلقي نظرة أخيرة عليه.. لكن "كاميرا المراقبة" كانت ترصد مشهداً آخر. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو لحظة قيام أم بإلقاء مولودها في صندوق الزبالة في أحد شوارع مدينة هوايان بمحافظة جيانغسو شرقي الصين، حيث سارت خطوات قليلة ثم وقفت تلقي نظرة أخيرة، بحسب “الديلي ميل”.
والتقطت إحدى كاميرات المراقبة بالشارع هذا المشهد، ويرجح أن الأم خرجت في وقت مبكر ن المستشفى لتتمكن من التخلص من الطفل، وهو ما حدث، حتى عندما توقفت قليلاً ثم قررت الرحيل وترك الصغير.
والتقطت كاميرات المراقبة مشهدًا آخر، حين توقفت امرأة عابرة عندما سمعت صوت بكاء الطفل بعد إلقائه بقليل، وبالفعل تمكنت من إنقاذه.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو..أمّ تضع مولودها داخل صندوق القمامة ثم تُلقي نظرة أخيرة عليه.. لكن "كاميرا المراقبة" كانت ترصد مشهداً آخر. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.