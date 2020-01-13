شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو..أمّ تضع مولودها داخل صندوق القمامة ثم تُلقي نظرة أخيرة عليه.. لكن "كاميرا المراقبة" كانت ترصد مشهداً آخر. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو لحظة قيام أم بإلقاء مولودها في صندوق الزبالة في أحد شوارع مدينة هوايان بمحافظة جيانغسو شرقي الصين، حيث سارت خطوات قليلة ثم وقفت تلقي نظرة أخيرة، بحسب “الديلي ميل”.

والتقطت إحدى كاميرات المراقبة بالشارع هذا المشهد، ويرجح أن الأم خرجت في وقت مبكر ن المستشفى لتتمكن من التخلص من الطفل، وهو ما حدث، حتى عندما توقفت قليلاً ثم قررت الرحيل وترك الصغير.

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والتقطت كاميرات المراقبة مشهدًا آخر، حين توقفت امرأة عابرة عندما سمعت صوت بكاء الطفل بعد إلقائه بقليل، وبالفعل تمكنت من إنقاذه.