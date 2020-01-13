شكرا لقرائتكم خبر عن أمرا ملكيا بتولى ولي العهد محمد بن سلمان ,في اِدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الديوان الملكي السعودي ,اليوم الاثنين , عن توجه الملك سلمان الى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس .

واصدر الملك سلمان امرا ملكيا باِنابة ولي العهد محمد بن سلمان ,في اِدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب ,خلال مدة سفر الملك سلمان خارج المملكه .



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