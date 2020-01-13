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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد زيارة تميم بن حمد إلى إيران.. تحرك عاجل جديد من قطر بشأن العراق

اتخذت السلطات القطرية خطوات جديدة، بشأن الأوضاع الملتهبة في العراق، وذلك بعد الزيارة التاريخية التي أجراها أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى إيران. وأفاد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، بأن نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يزور حاليًا العراق لبحث الأزمة الحالية في المنطقة وسط تصعيد التوتر الأمريكي - الإيراني. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: بعد زيارة تميم بن حمد إلى إيران.. تحرك عاجل جديد من قطر بشأن العراق شاهد عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم للملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية ويطلب من الملك سلمان هذا المقابل ( الهدية + طلب الحوثي) شاهد بالفيديو والصورة كيف طرد شباب غاضبون وزير في الحكومة من المطعم كما تطرد الكلاب وصرخوا في وجهه..ياوسخ يامجرم عيب عليك (صورة + فيديو ) Advertisements شاهد بالفيديو الثمن الذي دفعه ولي عهد ابو ظبي لأنه يجهل هذه العادة العمانية وسلطان عمان الجديد يرفض مصافحته اثناء الوداع ( فيديو محرج لولي عهد ابو ظبي ) السفير يشرب الخمر ويغلق باب مكتبه على موظفة حسناء في السفارة ويتحسس مناطقها الحساسة ويطالبها بممارسة الجنس..شاهد مافعلته الموظفة مع السفير السكران ورد للتو..نانسي عجرم تدفع مبلغ خيالي لأسرة الشاب السوري القتيل للتنازل وأشهر قاضي لبناني يصعقها ويصفها بالفاسقة والقاتلة ويدعوا لاعدامها قبل اعدام زوجها وقال "الحكيم"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يزور العراق نائب رئيس وزراء ووزير خارجية قطر معالي الأخ محمد بن عبد الرحمن، لإجراء مباحثات سياسية مع القادة العراقيين والتشاور لتخفيف حدة التوترات في منطقتنا والعمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي".



وشهدت الأراضي العراقية، خلال الأيام الماضية تصعيدًا عسكريًّا بين إيران والولايات المتحدة، بعد أن نفذ سلاح الجوي الأمريكي، ليلة 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، عملية عسكرية قرب مطار بغداد. وأسفرت العملية عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما. بدوره، نفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة 8 يناير/ كانون الثاني، هجومًا صاروخيًّا واسعًا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي "عين الأسد" في محافظة الأنبار و"حرير" في أربيل بالعراق، انتقامًا لقتل "سليماني".

وكان وزير خارجية قطر، أكد حينها، إن بلاده تتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع الدول الصديقة لخفض التصعيد. وأضاف: "نتابع عن كثب مستجدات الأحداث في العراق وما تمر به المنطقة من مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجهود لا تناحرها وتقديم الجماعة والتعددية لا الأحادية في إيجاد الحلول ومد جسور التواصل".



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