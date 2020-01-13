شكرا لمتابعة خبر عن شاهد عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم للملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية ويطلب من الملك سلمان هذا المقابل ( الهدية + طلب الحوثي) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم للملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية ويطلب من الملك سلمان هذا المقابل ( الهدية + طلب الحوثي)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم للملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية ويطلب من الملك سلمان هذا المقابل ( الهدية + طلب الحوثي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.