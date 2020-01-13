رئيس الجمهورية يطلع من المبعوث الأممي على خطواته القادمة لتحقيق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365 - وكالات

إطلع رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، من المبعوث الاممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى رؤيته وخطواته القادمة لتحقيق السلام من خلال تنفيذ خطوات اتفاق الحديدة باعتبارها بداية اجراءات بناء الثقة لتعزيز المسار السلمي المنشود



وثمن رئيس الجمهورية خلال لقاءه اليوم، الجهود التي يبذلها المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفث والهادفة الى احلال السلام وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يتوق ويتطلع اليه شعبنا اليمني والمرتكز على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الاممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار رقم 2216.

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واكد رئيس الجمهورية على التعاون مع المبعوث الاممي في تنفيذ بنود اتفاق الحديدة رغم مماطلة الانقلابيين المتكررة في ذلك..مشدداً على اهمية العمل معاً وصولاً الى عودة الامن والاستقرار لليمن والحفاظ على وحدة اراضيه وامنه واستقراره..لافتاً الى اهمية دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لليمن وكذلك الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز تلك الجهود الحميدة.

من جانبه أشار المبعوث الاممي إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تبادل المشاورة والدعم لتعزيز فرص السلام وفق مرجعياته الثلاث .. معبراً عن تهانيه لفخامة الرئيس بتوقيع اتفاق الرياض الذي سيسهم في خطوات السلام والاستقرار في اليمن.

كما تناول اللقاء الاوضاع العامة في المنطقة والتطورات المتسارعة وتداعياتها على فرص احلال السلام والاستقرار في اليمن.