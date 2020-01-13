الرئيس هادي يبحث مع السفير الأمريكي أثر التصعيد الإيراني في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365

بحث رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين مع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلادنا كريستوفر هنزل، تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مايتصل بالأوضاع في اليمن .



وتطرق اللقاء إلى المستجدات والتطورات في المنطقة اثر التصعيد الايراني وضربها للقواعد الامريكية في العراق.

واكد الرئيس هادي على عمق العلاقات المتينة والمتطورة بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التدخلات الايرانية في اليمن والمنطقة ومحاربة التطرف والإرهاب.

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كما اكد رئيس الجمهورية تطلعه لتحقيق السلام والامن والاستقرار الشامل في ربوع اليمن بدعم ومساندة الولايات المتحدة الامريكية والمجتمع الدولي والاشقاء في دول التحالف العربي.

من جانبه اكد السفير كريستوفر هنزل ،مواصلة دعم الولايات المتحدة الامريكية لليمن وقيادتها الشرعية في مواجهة الانقلاب والتدخلات الايرانية في المنطقة..مثمناً مواقف اليمن المنددة بالاعتداءات الايرانية على القواعد الامريكية في العراق.

واطلع السفير الامريكي من فخامة الرئيس حول خطوات تنفيذ اتفاق الرياض..مؤكدا دعم بلاده الكامل للاتفاق والتشجيع على تنفيذ المصفوفة التنفيذية في الجانب الامني التي وقع عليها الطرفان مؤخراً برعاية المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.