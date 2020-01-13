"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الاثنين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية اليوم الاثنين 13 يناير / كانون الثاني 2020:

- استمرار انقطاع التيار الكهرباء عن حي الممدارة بعدن لليوم الثاني https://www.elyamnelaraby.com/450369 - مقتل قيادي حوثي من كتائب الحسين بجبهة مريس في الضالع https://www.elyamnelaraby.com/450363 - قصف حوثي عنيف على مواقع المشتركة في الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/450362 - غرفة الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت تصدر تنبيهاً جديداً للمواطنين https://www.elyamnelaraby.com/450358 - الضغوط تتصاعد على النظام الإيراني في اليوم الثاني للاحتجاجات https://www.elyamnelaraby.com/450352 - كاتب: نظرية "ولاية الفقيه" هي الفلسفة الحاكمة لإيران https://www.elyamnelaraby.com/450337 - المليشيا تجدد استهداف حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة https://www.elyamnelaraby.com/450327 - قصف مدفعي حوثي يتجدد على مواقع المشتركة بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/450324 - إب.. قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي خلال مواجهات مسلحة بين عناصر حوثية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/450390 - جبايات مالية حوثية بإب لدعم فعاليات تأبين الصريع الإيراني "سليماني" https://www.elyamnelaraby.com/450388 - العميد المتقاعد "فيصل حلبوب" يكشف عن مستقبل قضية الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/450386 - خبير عسكري يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/450385 - العميد المتقاعد "فيصل حلبوب" يكشف عن دور المجلس الإنتقالي الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/450384 - خبير عسكري يكشف عن الأوضاع بعد عودة الحكومة الشرعية لعدن https://www.elyamnelaraby.com/450382 - مقتل اثنين من المواطنين برصاص مسلحين في إب https://www.elyamnelaraby.com/450381 - الحوثية ترفع من وتيرة تصعيدها بإستهداف مواقع المشتركة بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/450379 - الجوف.. قوات الجيش تطوق مركز مديرية "برط العنان" https://www.elyamnelaraby.com/450375 - إب.. اتساع دائرة الصراع بين أجنحة المليشيا على الجبايات والنفوذ https://www.elyamnelaraby.com/450373

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