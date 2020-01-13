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إصابة إمرأتين في قصف حوثي على حي سكني بتعز

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تعز - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

إصابة إمرأتين في قصف حوثي على حي سكني بتعز

تعز - الخليج 365

أصيبت إمرأتان في قصف لمليشيا الحوثي على حي المناخ بتعز.

 

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وقالت مصادر محلية إن قذيفة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمركزة على أطراف المدينة سقطت على أحد المنازل في حي المناخ جنوب غرب المدينة ما ادى لإصابة امرأتين( 20 ، 27 عاما ) بجروح متوسطة

 

وتواصل مليشيا الحوثي قصف الأحياء السكنية في تعز منذ بداية الحرب حيث قتل وجرح آلاف المدنيين.

 

وتفرض مليشيا الحوثي حصارا على المدينة من 3 اتجاهات ، وسط اتهامات للتحالف العربي بتعمد ابقاء المدينة رهن الحصار وعرقلة استكمال تحرير المحافظة والسعي لتقسيمها.

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