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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو والصورة كيف طرد شباب غاضبون وزير في الحكومة من المطعم كما تطرد الكلاب وصرخوا في وجهه..ياوسخ يامجرم عيب عليك (صورة + فيديو )



تعرض وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، يوسف فنيانوس، إلى موقف محرج أثناء تناوله الطعام في مقهى بمنطقة ”جل الديب“ بعد أن أجبرته ناشطة غاضبة على مغادرته، وفق وسائل إعلام محلية. وأظهر مقطع فيديو متداول، فتاة تصرخ بوجه وزير الأشغال وهي تقول: ”فنيانوس واحد منن، طلاع لبرة“ ثم تابعت بالصراخ ”ثورة.. ثورة“، فيما صرخ مصور المقطع: ”عبتتعشى بمصريات الشعب، يا مجرمين يا وسخين، يا عيب الشوم عليكن“. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد بالفيديو والصورة كيف طرد شباب غاضبون وزير في الحكومة من المطعم كما تطرد الكلاب وصرخوا في وجهه..ياوسخ يامجرم عيب عليك (صورة + فيديو ) شاهد بالفيديو الثمن الذي دفعه ولي عهد ابو ظبي لأنه يجهل هذه العادة العمانية وسلطان عمان الجديد يرفض مصافحته اثناء الوداع ( فيديو محرج لولي عهد ابو ظبي ) السفير يشرب الخمر ويغلق باب مكتبه على موظفة حسناء في السفارة ويتحسس مناطقها الحساسة ويطالبها بممارسة الجنس..شاهد مافعلته الموظفة مع السفير السكران ورد للتو..نانسي عجرم تدفع مبلغ خيالي لأسرة الشاب السوري القتيل للتنازل وأشهر قاضي لبناني يصعقها ويصفها بالفاسقة والقاتلة ويدعوا لاعدامها قبل اعدام زوجها وردنا الان..قس مسيحي يصعق الجميع ويقلب الديانة المسيحية راسا على عقب ويدعوا الفتيات لخلع سراولهن ومضاجعة اي شخص لتكون مسيحية صالحة ( صورة ) ليس الاحمر ولا الاخضر ولا العدني..هذا النوع من الشاي تناوله على الريق وستكون فحل كالحصان ويكافح مرض قاتل لا شفاء منه ويمنع الشيخوخة المبكرة

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