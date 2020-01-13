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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو الثمن الذي دفعه ولي عهد ابو ظبي لأنه يجهل هذه العادة العمانية وسلطان عمان الجديد يرفض مصافحته اثناء الوداع ( فيديو محرج لولي عهد ابو ظبي )

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