إب.. قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي خلال مواجهات مسلحة بين عناصر حوثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

إب - الخليج 365

سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن خلال مواجهات مسلحة اندلعت بين فصائل وأجنحة تابعة لقيادات حوثية.



مصادر محلية أفادت أن مواجهات مسلحة اندلعت عقب وصول حملة حوثية استهدفت نقطتين تابعتين للقيادي الحوثي "إياد الأبيض" في مديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب.

وأضافت المصادر أن خلافات بين قيادات حوثية عليا حول الجبايات والإتاوات المالية تقف خلف مهاجمة عناصر حوثية لنقاط القيادي الحوثي الأبيض.

وقالت المصادر أن عناصر حوثية هاجمت نقطتين لمليشيا الحوثي في نقطة سوق الأحد بعزلة بني عاطف ونقطة أخرى في منطقة المناييس بعزلة "الأخلود" على الخط الرابط بين سوق الأحد وسوق "أدمات" وتبادلوا الإشتباكات المسلحة بين الطرفين مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

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وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي خصوصا العناصر التي تتبع القيادي الحوثي "إياد الأبيض" بينهم مسلح يدعى "محمد مصلح فارع الأبيض" وإصابة أخيه "عبدالقادر مصلح فارع الأبيض" ومسلح يدعى الزهيري وعدد من عناصر نقطة سوق الأحد بعزلة بني عاطف بمديرية السبرة جنوب شرق إب.

وتعرض عدد من مسلحي نقطتي سوق الأحد والمناييس بينهم سمير محمد صالح الأبيض وأخرين تعرضوا للخطف فيما بعضهم كان مصاب وخطفوا دون أن يعرف مصيرهم ووضعهم الصحي.

وخطف الحوثيون عناصر النقطة بينهم سمير محمد الأبيض وأخرون واقتادوهم إلى سجون الجماعة بمدينة إب.

وتحدثت مصادر أخرى أن من بين أسباب الخلافات التي اندلعت بين القيادات الحوثي تعود لمواجهات سابقة بين أسرتي بيت الرشيدي وبيت المروعي والتي اندلعت بينهما مواجهات مسلحة سقط فيها قيادي حوثي بارز قتيلا وعدد من الجرحى، في الوقت الذي يتم اتهام القيادي الحوثي "إياد الأبيض" بالوقوف إلى جانب أسرة بيت "الرشيدي".

وأفادت مصادر متطابقة أن المليشيا الحوثية تعاملت بطرق عدائية مع الكثير من أبناء القبائل الذين غررت عليهم وتريد التخلص منهم بعد أن تمكنت من السيطرة وتحقيق الأهداف التي سعت إليها من خلال استقطاب أبناء القبائل والزج بهم في محارق الموت الحوثية