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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جبايات مالية حوثية بإب لدعم فعاليات تأبين الصريع الإيراني "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
إب - الخليج 365
قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن، فرضت جبايات وإتاوات مالية على محلات تجارية، لدعم فعاليات وأنشطة تأبين وعزاء بالصريع في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأضافت المصادر، أن لجان تابعة للمليشيات الحوثية باشرت منذ يومين، فرض جبايات على المحلات التجارية في عدد من البلدات بالمحافظة، لدعم فعاليات تأبينيه تعتزم المليشيا إقامتها تنديداً بمصرع الجنرال الإيراني قاسم السليماني، الذي لقي حتفة مع قيادات في الحشد الشعبي إثر غارة جوية للطيران الامريكي بالعراق الجمعة الماضية.
وفي مديرية النادرة شرق إب تحدث سكان محليون عن فرض المليشيا الحوثية على عدد من المواطنين دفع مبلغ ألفي ريال على كل مواطن بعدد من البلدات.
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