خبير عسكري يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الشحات غريب

كشف الخبير العسكري العميد المتقاعد "فيصل حلبوب"، كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب.



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وقال " حلبوب" أما حزب الإصلاح فحكايته حكاية وهدفه مع داعميه قطر وتركيا ليس تدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الامنية فقط ولكنه ينوي اسقاط المملكة العربية السعودية والحاق الهزيمة بدول التحالف، فقد سعى منذ بداية عاصفة الحزم في تجيير كل موارد البلد لدعم الحوثي للصمود واتاح كل المنافذ البحرية والبرية مفتوحة لتهريب الأسلحة والصواريخ وطيران بدون ولولا هذه المواقف والحركات من حزب الاصلاح باعتباره مسيطر على حكومة الشرعية لما استطاع الحوثي الصمود كل هذه السنوات.

وأضاف منذ اليوم الأول للوحدة وحزب الاصلاح كانت مهمته تدمير الجنوب ولهذا عمل على استقطاب شباب طائشين ودربهم للقتال وعلمهم على تحريف عقول اقرانهم ثم انطلقوا في تدمير التعليم تدمير العلاقات الأسرية والاجتماعية وفرقوا بين الأخ وأخيه دمروا ونهب ممتلكات الشعب من مصانع ومزارع وجعلوها ملكيات خاصة لهم ولاقاربهم شجعوا على توجه الشباب الى الارهاب وعدم حب العلم والتعلم اصبح التعليم شبه منتهي وتحصيل حاصل بسبب افساد هيئات التدريس واداراته وتشويه المناهج وفتح مجال الغش وتزوير الشهادات العلمية بكل المستويات والبيع والشراء فيها، وكثير من الأمور التي أصبح الشعب يئن من هول من أرتكبه هذا الحزب ضد شعب الجنوب .