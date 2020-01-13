العميد المتقاعد "فيصل حلبوب"  يكشف عن  دور المجلس الإنتقالي الجنوبي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الشحات غريب

كشف الخبير العسكري العميد المتقاعد "فيصل حلبوب"، دور المجلس الإنتقالي الجنوبي في القضاء على الفساد بعدن، والإجراءات التي اتخذها.

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وقال "حلبوب" شعب الجنوب كله ليست من شيمه ولا عاداته التعامل بالفساد ولا الرشوة كل هذا السلوك غريب ودخل الجنوب مع حكومات الوحدة اليمنية وحكومات الشرعية التي شجعت الفساد والفاسدين وأعطت لهم حيز بعدم المحاسبة والمعاقبة.

وأضاف نحن ندرك أن شعبنا الجنوبي شعب مثقف يحب النظام والقانون والعدالة ويحترم نفسه ويحترم دولته العادلة التي تعمل في سبيل خدمته لا تلك الحكومات التي تنهب وتسرق وتفسد وتقتل دون ان تقدم له شي يذكر، فحكومات يمنية تعاقبت في الحكم ماذا قدمت للبلد خلال 39عام أي مشروع استراتيجي اقامته تلك الحكومات مقابل هدرها لثروات البلد وموارده لاكهربا ولا مياه ولا صحة ولا تعليم ولا اسكان ولا صناعة ولا زراعة لاشي يذكر طيب بالمقابل الرئيس السيسي خلال 3سنوات اأقام في مصر مشاريع ظخمة وعملاقة.