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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل اثنين من المواطنين برصاص مسلحين في إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020
إب - الخليج 365
قتل اثنين من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.
وقالت مصادر محلية إن إثنين من المواطنين قتلوا اليوم بقرية "عدن" بمديرية الشعر شرق محافظة إب، بخلاف على قطعة أرض.
وبحسب المصادر فإن القتلى يدعى أحدهم يدعى صدام راجح والثاني ابن السعدي.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى أمنية زادت معها حدة الجريمة وأعداد القتلى بشكل يومي وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.
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