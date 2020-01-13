الجوف.. قوات الجيش تطوق مركز مديرية "برط العنان"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365 ـ الجوف

تمكنت قوات الجيش الوطني من تطويق مركز مديرية برط العنان التابعة لمحافظة الجوف، بعد تحرير كامل مناطق المديرية من ميليشيا الحوثي.



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وأكدت مصادر عسكرية، أنّ قوات الجيش حرّرت منطقة إعفي وسلسلة جبال حبش المحيطة بها، وسلسلة جبال قشعان في المديرية ذاتها، حيث كانت الميليشيا تستخدمها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش الوطني في محيط مركز المديرية، كما أنّ السيطرة على المنطقة والسلاسل الجبلية، مكن الجيش الوطني من استكمال الطوق العسكري المفروض على مركز التدبيرية الخاضع لسيطرة الميليشيا.

وبحسب المصادر، فإنّ قوات الجيش، بقيادة العميد هيكل حنتف، ستواصل فرض الحصار المحكم على مركز المديرية، حتى إرغام عناصر ميليشيا الحوثي على الاستسلام، مشيرة إلى أنّ الجيش يتجنّب اقتحام المركز، حفاظاً على سلامة المدنيين، حيث يوجد في المركز كثافة سكانية عالية.