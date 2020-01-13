استمرار انقطاع التيار الكهرباء عن حي الممدارة بعدن لليوم الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

الخليج 365 ـ عدن

أكدت مصادر محلية أن التيار الكهربائي في منطقة الممدارة بعدن لا يزال منقطعاً عن منازلهم لليوم الثاني على التوالي نتيجة مشاكل في المولدات المشغلة للحي الواقع في الشمال الشرقي للعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.



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وبحسب المصادر فإن التيار الكهربائي انقطع منذ ظهر السبت نتيجة سقوط أعمدة كهربائية في محطة الكهرباء الواقعة في محيط استاد "22 مايو".

وتابعت أنه حتى صباح الإثنين لا يزال التيار الكهربائي منقطعاً عن أحياء الممدارة الجديدة والقديمة إلى جانب عدد من احياء مركز مديرية الشيخ عثمان.

وبحسب المصادر أدى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الممدارة إلى نشوء أزمة في المياة التي يتم شفطها عبر مضخات تعمل بالكهرباء ما اضطر الكثير من السكان إلى شراء الماء بمبالغ تتجاوز الـ6000 ريال